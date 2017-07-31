WikiLeaks опубликовал более 20 тысяч писем предвыборного штаба Макрона

Теги: В мире выборы президент франция wikileaks макрон

На сайте WikiLeaks обнародовали более 20 тысяч электронных писем, которые связаны с предвыборной кампанией президента Франции Эммануэля Макрона. Опубликованные материалы датируются периодом с марта 2009 года по апрель 2017 года.

На сайте WikiLeaks опубликовали более 20 тысяч электронных писем, связанных с предвыборной кампанией президента Франции Эммануэля Макрона.

"31 июля 2017 года Wikileaks публикует допускающий возможность поиска архив из 21075 уникальных верифицированных электронных писем, связанных с предвыборной кампанией Эммануэля Макрона", - говорится в сообщении.

Опубликованные материалы датируются периодом с марта 2009 года по апрель 2017 года. При этом в WikiLeaks отметили, что в распоряжении организации есть гораздо больше писем, однако они пока не разобраны и не систематизированы.

Читайте также:

ФАС возбудила дело в отношении операторов "большой четверки"

Кремль призвал США отказаться от "политической шизофрении"

В подмосковном СИЗО перехватили спрятанные в пряники SIM-карты

Адвокат Учителя обратился к Володину с жалобой на действия Поклонской

Памятник Горькому вернули на площадь Тверская Застава