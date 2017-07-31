В Мордовии произошла стрельба на свадьбе, ранена невеста

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В Мордовии 42-летний директор охотничьего магазина расстрелял четырех человек на свадьбе, под огонь попала невеста. По предварительным данным, мужчине не понравилось, что гости прошлись по его газону.

Мордовские полицейские задержали 42-летнего мужчину, открывшего огонь по молодоженам и их гостям, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в селе Татарский Шебдас Рузаевского района. Директору охотничьего магазина не понравилось, что гости свадьбы, решив искупаться, прошлись по его газону по пути к водоему. Он открыл стрельбу и ранил четырех человек.

Трех пострадавших – 33 летнего мужчину, 23 и 21 –летних девушек – госпитализировали. 54-летнюю женщину отпустили домой после оказания медицинской помощи. В МВД уточнили, что в больнице находятся невеста, подруга невесты и дядя жениха.

Полиция оцепила район преступления, жителей села эвакуировали на безопасное расстояние. Стрелок был задержан. Полиция выяснила, что стрельба велась из двуствольного охотничьего ружья, которое было зарегистрировано на его имя. При обыске дома, правоохранители обнаружили ружье, пневматическую винтовку, нож и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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