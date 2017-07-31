Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой
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Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки сообщила, что олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева ждет второго ребенка.
Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева ждет второго ребенка. Об этом в своем Twitter сообщила генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.
Она поздравила с рождением второго сына шахматиста Сергея Карякина и его супругу Галию. В следующем сообщении Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой.
Второго ждёт и Лена Исинбаева!!— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 31 июля 2017 г.