13:58, 31 июля 2017

Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой

Теги:  Спорт  беременность  исинбаева

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки сообщила, что олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева ждет второго ребенка.

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева ждет второго ребенка. Об этом в своем Twitter сообщила генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.

Она поздравила с рождением второго сына шахматиста Сергея Карякина и его супругу Галию. В следующем сообщении Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой. 

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