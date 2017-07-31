МИД: попытки США обвинить Россию и Китай в ситуации с КНДР несостоятельны

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В Министерстве иностранных дел России назвали несостоятельными попытки США переложить на Москву и Пекин ответственность за ситуацию на Корейском полуострове. В ведомстве напомнили, что именно Россия и Китай предложили дорожную карту по урегулированию корейской проблемы.

Попытки США переложить ответственность за ситуацию на Корейском полуострове на Россию и Китай несостоятельны. Об этом заявили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

"Расцениваем как несостоятельные попытки представителей США и ряда других стран переложить ответственность за происходящее на Россию и Китай, чуть ли не обвинить Москву и Пекин в "потакании" ракетно-ядерным амбициям КНДР", - говорится в официальном комментарии ведомства.

В МИД напомнили, что именно Россия и Китай разработали совместную "дорожную карту" по урегулированию ситуации на полуострове, в том числе ядерной проблемы. В ведомстве подчеркнули, что план Москвы и Пекина предполагает решение проблемы политико-дипломатическим путем через налаживание диалога.

"Предлагаем всем заинтересованным сторонам на основе содержащихся в "дорожной карте" идей незамедлительно начать предметный разговор о налаживании коллективных усилий по урегулированию ситуации", - говорится в сообщении МИД.