В Зеленограде построят "брутальный" надземный переход

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Надземный переход в стилистике брутализма появится в Зеленограде. Пропускная способность нового сооружения составит примерно 1,2 тысячи человек в час. Минимальная ширина прохода будет около четырех метров.

В Зеленограде появится надземный переход в стилистике брутализма. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

"Переход представляет собой однопролетное мостовое сооружение с лестнично-лифтовой башней и входной группой. Архитекторы выполнили их подчеркнуто массивными, в стилистике брутализма", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с одной стороны перехода спуск будет осуществляться с помощью лестниц и лифтов внутри башни, а с другой пешеходы смогут спуститься по уклону тротуара. Обе опоры надземного сооружения облицуют травертином.

Пропускная способность нового перехода составит примерно 1,2 тысячи человек в час. Минимальная ширина прохода будет около четырех метров.

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