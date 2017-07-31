Глава Калмыкии рассказал Путину о ситуации в республике

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Владимир Путин в понедельник в Ново-Огарёве провёл рабочую встречу с главой Калмыкии. Алексей Орлов доложил президенту о ситуации в регионе. В частности, о социально-экономической повестке.

Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой Калмыкии Алексеем Орловым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Путин: Алексей Маратович, добрый день. Как дела в республике?

Орлов: Спасибо, Владимир Владимирович. Непросто, но с теми вызовами, которые сегодня существуют, достаточно уверенно справляемся. Я как раз хотел бы вкратце доложить, если позволите. Со времени нашей крайней встречи из самых, наверное, основных макроэкономических показателей – валовой региональный продукт у нас увеличился на 4 миллиарда. Если взять динамику за последние годы, она говорит сама за себя.

На встрече обсуждали также обращения жителей Калмыкии, поступившие в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным 15 июня. Говорили о проблемах здравоохранения и образования. Кроме того, Алексей Орлов рассказал, что местные фермеры передали президенту слова благодарности за продление контрмер. Глава республики уточнил, что цена на рынке всегда устойчивая, а продукция востребована.