В новом здании ЦУП во "Внуково" за 3,5 млрд рублей протекла крыша

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Росавиация отказалась принимать у строителей новый Центр управления полетами во "Внуково" и переводить туда авиадиспетчеров. В здании, стоимость которого оценивается в 3,5 миллиарда рублей, протекла крыша. В настоящее время заключен договор о полной замене кровли здания. Новый срок сдачи объекта - октябрь этого года.

Новое здание Центра управления полетами во "Внуково" не было принято Росавиацией из-за того, что на дорогостоящее оборудование во время дождя течет вода, пишет "Ридус".

В результате подведомственная Росавиации Госкорпорация по организации воздушного движения заключила договор о полной замене кровли здания. Новый срок сдачи - октябрь 2017 года.

На создание нового центра было потрачено 3,5 миллиарда рублей, в том числе 2,3 миллиарда из бюджета, отмечает газета "Коммерсант".

Генподрядчиком нового Центра управления полетами является концерн "Алмаз-Антей". Строительство здания началось еще в 2009 году. ЦУП должен реализовать новую систему организации воздушного движения над Москвой. Она придет на смену шведской "Теркас", запущенной в 1981 году.

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