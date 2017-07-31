Пять российских туристов погибли в Турции за прошедшие выходные
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На различных курортах Турции за прошедшие выходные погибли пять российских туристов. В пресс-службе Ростуризма отметили, что четверо из них скончались во время купания, в том числе из-за проблем со здоровьем.
За минувшие выходные на различных курортах Турции погибли пять российских туристов. Об этом сообщает "Русская планета".
"По информации cитуационно-кризисного центра МИД России, в минувшие выходные на различных курортах Турции скончались пятеро российских туристов. Четверо погибли во время купания, в том числе из-за проблем со здоровьем", - приводит агентство "Москва" информацию пресс-службы Ростуризма.
В ведомстве связывают гибель людей с жарким климатом и призывают российских граждан учитывать особенности своего организма и возможное воздействие жары на общее самочувствие. Во время отдыха также рекомендуется быть острожными при контакте с животными. Они могут быть источниками многих инфекционных и паразитарных болезней.
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