Польша настаивает на вырубке Беловежской пущи, вопреки решению суда ЕС
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Власти Польши удивлены решением суда ЕС, который постановил прекратить вырубку Беловежской пущи в стране. Варшава утверждает, что действует на территории пущи, не входящей в зону заповедника, и только с целью защиты деревьев от жука-короеда.
Польша настаивает на необходимости вырубки Беловежской пущи на территории республики и удивлена решением суда ЕС о запрете подобных действий, сообщает РИА Новости.
"На территории пущи мы действуем только с целью защиты. В связи с этим нас удивляет тот факт, что Европейская комиссия требует от нас того, что в Польше сейчас и так происходит", - заявил министр окружающей среды Польши Ян Шишко.
Власти страны утверждают, что проводят вырубку леса на территории, которая не является зоной заповедника, и только для борьбы с жуком-короедом, уничтожающего деревья.
28 июля суд ЕС запретил Варшаве проводить вырубу деревьев до рассмотрения дела по ускоренной процедуре, которая может завершиться в августе — сентябре 2017 года.
Беловежская пуща – это остаток первобытного леса на территории Европы. На польской территории находится Беловежский национальный парк, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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