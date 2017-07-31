Польша настаивает на вырубке Беловежской пущи, вопреки решению суда ЕС

Теги: В мире евросоюз лес польша

Власти Польши удивлены решением суда ЕС, который постановил прекратить вырубку Беловежской пущи в стране. Варшава утверждает, что действует на территории пущи, не входящей в зону заповедника, и только с целью защиты деревьев от жука-короеда.

Польша настаивает на необходимости вырубки Беловежской пущи на территории республики и удивлена решением суда ЕС о запрете подобных действий, сообщает РИА Новости.

"На территории пущи мы действуем только с целью защиты. В связи с этим нас удивляет тот факт, что Европейская комиссия требует от нас того, что в Польше сейчас и так происходит", - заявил министр окружающей среды Польши Ян Шишко.

Власти страны утверждают, что проводят вырубку леса на территории, которая не является зоной заповедника, и только для борьбы с жуком-короедом, уничтожающего деревья.

28 июля суд ЕС запретил Варшаве проводить вырубу деревьев до рассмотрения дела по ускоренной процедуре, которая может завершиться в августе — сентябре 2017 года.

Беловежская пуща – это остаток первобытного леса на территории Европы. На польской территории находится Беловежский национальный парк, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте также:

Москва готовит ассиметричный ответ на снос советских памятников в Польше

Польша отреагировала на запуск санкционной процедуры ЕС

Польша получит американские системы ПРО Patriot

Польша может наложить вето на вступление Украины в ЕС

Польша заявила о готовности бороться за право не принимать беженцев в суде ЕС