Бивший сына головой об асфальт екатеринбуржец получил 9 лет колонии
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Суд в Екатеринбурге приговорил к девяти годам исправительной колонии строгого режима местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения избил своего четырехлетнего сына на улице. Суд установил, что мужчина не менее двух раз ударил ребенка головой об асфальт. Остановить его смогли прохожие.
Жителя Екатеринбурга приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима за избиение своего ребенка. Суд признал мужчину виновным по статье "Покушение на убийство малолетнего", пишет "Газета.Ru".
18 апреля 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, с целью причинения смерти, поднял своего четырехлетнего сына за ноги и ударил не менее двух раз головой об асфальт. Ребенок остался жив благодаря помощи прохожих.
В ходе прений сторон гособвинитель потребовал для обвиняемого наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, однако суд решил дать мужчине девять лет. Приговор пока не вступил в законную силу.
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