В ВГТРК прокомментировали переход Андрея Малахова

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Андрей Малахов остается на Первом канале. Информацию о его переходе на работу в ВГТРК не подтвердили в пресс-службе телерадиовещательной компании.

ВГТРК не подтвердила переход на работу на канал телеведущего Андрея Малахова, сообщает Газета.ru.

"У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент", — заявили в пресс-службе каналу RT.

Ранее ряд СМИ сообщил, что телеведущий Андрей Малахов переходит с Первого канала на ВГТРК. Сам он эти сообщения не комментирует.