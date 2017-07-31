МИД разочарован отказом Польши допустить Россию к строительству музея

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МИД России выразил разочарование в связи с решением Польши отказать российской стороне в участии в проекте обновления музея на месте бывшего немецкого концлагеря "Собибор". В ведомстве данный шаг Варшавы назвали аморальным с точки зрения исторической правды.

Россия разочарована отказом Польши в присоединении российской стороны к обновлению музея на месте бывшего немецкого концлагеря "Собибор". Об этом говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел.

Как отметили в ведомстве, Россию пригласили поучаствовать в проекте в 2013 году. Инициаторами выступали Польша, Израиль, Голландия и Словакия. Проект предполагал строительство нового мемориала, оборудование музея, а также создание инфраструктуры. Российская сторона согласилась участвовать в проекте, а также внести существенный финансовый вклад. Тем не менее, дальнейшее обсуждение с польской стороной не дало результатов, и Варшава под разными предлогами навязывала новые условия присоединения, которые так и не были озвучены российской стороне. В июле Польша официально объявила, что проект будет реализовываться без участия России.

"Считаем принятие такого решения аморальным с точки зрения исторической правды. Сложно отрицать, что участие России в создании обновленного Музея – Места памяти "Собибор" абсолютно оправдано. Игнорирование исторических фактов не поддается рациональному объяснению и не должно пройти незамеченным для мирового сообщества", - заявили в российском МИД.

В ведомстве отметили, что отказ принятия России является русофобией, которую Польша часто демонстрирует в последнее время. Российский МИД считает, что Варшава пытается навязать свое видение истории, принижая роль СССР и Красной Армии во Второй мировой войне.

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