В День ВДВ в Москве ограничат продажу алкоголя

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Продажа спиртных и слабоалкогольных напитков будет ограничена в День Воздушно-десантных войск в столице. Кроме того, также введут запрет на продажу любых напитков в стеклянных бутылках. Подобные ограничения будут действовать и в День города.

В День Воздушно-десантных войск и в День города в столице ограничат продажу спиртных и слабоалкогольных напитков, а также введут запрет на продажу любых напитков в стеклянных бутылках.

"Подобные ограничения будут действовать в городе как в День ВДВ, так и во время проведения празднования Дня города", - приводит слова руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова РИА Новости.

День ВДВ ежегодно отмечается 2 августа, а День города в этом году в Москве отметят в выходные дни 9 и 10 сентября.

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