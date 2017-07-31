В школах могут появиться уроки гуманного обращения с животными

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Общественники предлагают Министерству образования ввести в школах факультативные занятия по гуманному обращению с животными.

В российских школах могут появиться уроки ответственного и гуманного обращения с животными. С такой инициативой в Министерство образования обратилась комиссия Общественной палаты России по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами.

"Это вопрос крайне сложный с точки зрения образовательного стандарта и с точки зрения нагрузки на детей, методической подготовки преподавателей. Мы ждем видения Министерства образования - в какие предметы могут быть включены эти уроки, будет ли это образовательный стандарт обязательный, или это будут какие-то иные внешкольные формы работы", - рассказал РИА Новости зампред комиссии Артем Кирьянов.

Он отметил, что это "глубокая тема", и общественники не ждут мгновенной реализации инициативы.

"Я бы назвал такие уроки оборотной стороной наших несчастных контактных зоопарков, в которых по большей части животных мучают. В любом случае мы должны понимать, что, исключая из нашей педагогической традиции воспитательный элемент, мы рискуем потерять человеческое отношение друг к другу и к окружающему миру", - приводит его слова пресс-служба Общественной палаты.