Пенс назвал условие нормализации отношений с Россией

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Америка готова к улучшению отношений с Россией, но Москва должна для снятия с нее санкций кардинально изменить свою политику. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время визита в Таллин. Ранее там же он назвал Россию угрозой странам НАТО.

Вашингтон хочет улучшить отношения с Россией, но Москва для этого должна кардинально изменить свою политику. Такое условие выдвинул вице-президент США Майк Пенс, выступая в Таллине, пишет РИА Новости.

По его словам, Дональд Трамп и американский конгресс едины в своем послании: "Лучшие отношения и снятие санкций потребуют от России кардинально изменить ее действия, которые привели к санкциям, в первую очередь".

Ранее Майкл Пенс на совместной пресс-конференции с президентами стран Балтии назвал Россию угрозой для государств НАТО, пообещав, что США "сделают все для ее предотвращения".

"Мы знаем, что сильная и единая НАТО сейчас важнее, чем когда-либо после краха коммунизма. Имею честь донести сегодня очень простое послание президента США. Президент направил меня сюда сказать, что мы с вами. Мы стоим с народами и государствами Эстонии, Латвии и Литвы, и так будет всегда", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

Сенат США на прошлой неделе одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР. Документ предусматривает введение ограничительных мер против различных отраслей российской экономики.

В пятницу МИД России ввел ответные меры в отношении США. Число американских дипломатов в России сократят в соответствии с численностью сотрудников МИД России в США и лишат их дачи в Серебряном бору. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин лично санкционировал введение ограничительных мер против США.

Решение президента было принято в связи с действиями США, которые в конце прошлого года объявили персона нон грата 35 российских дипломатов, а также закрыли доступ к двум жилым комплексам - загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне.

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