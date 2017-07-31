Около 20 домов уже определены под программу реновации в Москве

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К началу 2018 года около 20 домов будут готовы к заселению по программе реновации в столице. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. По его словам, все эти дома разной этажности и изначально были построены по другим программам.

Порядка 20 домов будут готовы к заселению по программе реновации в столице к началу 2018 года. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"У нас есть ряд домов, которые находятся в разной стадии строительства. Когда будут опубликованы стандарты отделки по программе реновации, эти дома будут доведены до этого уровня", - приводит слова Бочкарева "Интерфакс".

По его словам, данное жилье будет готово к заселению в конце текущего или в начале следующего года. Бочкарев также отметил, что все дома разной этажности и изначально были построены по другим программам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что первых жителей пятиэтажек, включенных в программу реновации, планируют переселить в новые дома в конце 2017 года. По его словам, итоговые списки по проекту должны опубликовать в первых числах августа.

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