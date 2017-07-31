Американская компания поставит Украине 700 тыс. тонн угля до конца года

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Украинская госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках на Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца 2017 года. Цена первой партии американского угля составит 113 долларов за тонну с учетом доставки в одесский порт, цена будет варьироваться от поставки к поставке.

Украинский производитель электроэнергии "Центрэнерго" (контрольный пакет акций принадлежит государству) подписал с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставках 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года, передает РИА Новости.

Первые 85 тысяч тонн должны прибыть в порт "Южный" (Одесская область) в начале сентября этого года. В конце сентября прибудут еще 125 тысяч тонн. Стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга. "Цена угля первой поставки составляет 113 долларов за тонну", - сообщил глава украинской компании Олег Козенко.

Американский антрацит, как пишет ТАСС, будет обходиться дороже, чем уголь аналогичной марки из России и Донбасса, что может привести к росту тарифов на электроэнергию. Российский антрацит Украина закупала по 60-70 долларов за тонну, а донбасский обходился еще дешевле.

Ранее сообщалось, что США почти втрое повысили стоимость металлургического угля для Украины по сравнению с 2016 годом.

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