Ляшко потребовал отозвать посла США из-за вмешательства в дела Украины

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Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил США в беспардонном вмешательстве во внутренние дела Украины. МИД Украины должен отозвать посла США в стране Мари Йованович после критики кандидатов в Верховный суд со стороны американского диппредставительства, заявил он.

В МИД Украины должны потребовать отзыва посла США Мари Йованович из страны после заявления американского посольства о том, что некоторые кандидаты в Верховный суд Украины вызывают сомнение. С таким требованием выступил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

"Американцы возмущаются, что Россия или Украина вмешивались в их выборы, а сами беспардонно суются во внутренние дела суверенного государства. Так унизительно указывают только сырьевым колониям. Я никому не позволю так говорить с Украиной", - написал политик в Facebook.

Он добавил, что посол США на Украине Мари Йованович действует как "слон в посудной лавке". "Наш МИД должен требовать ее отзыва, тем более, что, по моей информации, она не пользуется никакой поддержкой в Вашингтоне", - заявил Ляшко. Он разместив копии сообщений посольства США на Украине относительно кандидатов в Верховный суд.

Ранее в посольстве США в Киеве заявили, что некоторые победители конкурса в новый Верховный суд Украины "вызывают сомнения".

"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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