Роналду считает себя невиновным в деле о неуплате налогов

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Криштиану Роналду заявил, что он никогда не скрывал свои доходы и не намеревался делать этого. Об этом футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии рассказал во время заседания суда по делу о неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

Футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что он никогда не скрывал и не имел намерений скрывать свои доходы. Об этом игрок рассказал во время заседания суда.

"Налоговая служба Испании знает все подробности моих доходов. Я никогда ничего не скрывал и не намеревался уйти от налогов. Я всегда добровольно подаю налоговые декларации, потому что знаю, что все мы должны выплачивать налоги в соответствии с доходами", - приводит слова Роналду газета AS.

Он отметил, что оказался под следствием только из-за своего громкого имени. При этом судья сказал футболисту, что обвинение в его адрес основано на представленных доказательствах.

Ранее сообщалось, что прокуратура Мадрида представила в суд иск в отношении Роналду по делу о неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Его обвиняют в совершении налоговых преступлений в период с 2011 по 2014 годы.

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