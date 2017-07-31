Трамп заявил об отсутствии в Белом доме хаоса
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехах страны и заявил об отсутствии хаоса в Белом доме. По его словам, США достигли лучших показателей в экономике и низкого уровня безработицы за 17 лет.
В американском Белом доме нет хаоса. Об этом заявил на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп. В подтверждение своих слов он перечислил заслуги своей администрации.
"Самые высокие значения на бирже, лучшие показатели в экономике за годы, самый низкий уровень безработицы за 17 лет, зарплаты растут, граница защищены", - написал Трамп.
Сотрудники Белого дома на условиях анонимности неоднократно жаловались на воцарившийся в администрации Трампа "хаос". Ранее свои посты покинули глава аппарата Райнс Прибус и пресс-секретарь Шон Спайсер.
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