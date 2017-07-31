Трамп заявил об отсутствии в Белом доме хаоса

Теги: Политика сша трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал об успехах страны и заявил об отсутствии хаоса в Белом доме. По его словам, США достигли лучших показателей в экономике и низкого уровня безработицы за 17 лет.

В американском Белом доме нет хаоса. Об этом заявил на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп. В подтверждение своих слов он перечислил заслуги своей администрации.

"Самые высокие значения на бирже, лучшие показатели в экономике за годы, самый низкий уровень безработицы за 17 лет, зарплаты растут, граница защищены", - написал Трамп.

Сотрудники Белого дома на условиях анонимности неоднократно жаловались на воцарившийся в администрации Трампа "хаос". Ранее свои посты покинули глава аппарата Райнс Прибус и пресс-секретарь Шон Спайсер.

Читайте также:

Скарамуччи обозвал главу администрации Трампа шизофреником