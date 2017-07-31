Закончена сборка автомобильной арки моста в Крым. Видео

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Строители рассказали о завершении одного из сложнейших этапов строительства Крымского моста. Они полностью собрали автодорожную арку фарватерной части. По замыслу проектировщиков, до самой высокой точки свода от основания конструкции - 45 метров, а если мерить от уровня воды - все 80. Одновременно собирали и железнодорожную арку. Она также уже готова. В ближайшее время специалистам предстоит решить не менее трудную задачу - установить оба пролета на фарватерные опоры.

200 многотонных деталей инженеры и рабочие соединяли почти год, сообщает "ТВ Центр". Одних только сварных швов — пять километров. Осталось протянуть канаты, сорок четыре суперпрочных подвеса будут соединять свод арки с основанием. Каждый канат способен выдерживать нагрузку в сотни тонн.

Арочные пролеты — это самые большие детали Крымского моста. Их сейчас красят в сигнальный белый цвет. Так, чтобы эти огромные конструкции было видно с воздуха и воды. Именно под ними будут проплывать морские суда. Как будет выглядеть эта часть моста можно не только представить, но и увидеть благодаря компьютерной графике. Дизайнеры в подробностях изобразили, как мост будет выглядеть глазами водителя автомобиля и пассажира поезда. Особенно впечатляюще арка будет смотреться ночью, когда она окрасится в цвета российского флага.

Уже совсем скоро обе арки с Керченского полуострова отправятся по морю к месту установки. Специальные понтоны доставят эти детали к фарватеру, где они займут свое место.

Борис Максудов, "ТВ Центр".