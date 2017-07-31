За 5 лет в Новой Москве построено свыше 60 км новых дорог

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До 2021 года на территории Новой Москвы будет построено 250 километров новых современных дорог. Таким образом вся базовая транспортная структура на присоединенных территориях мегаполиса будет сформирована. Об этом заявил Сергей Собянин, открывая движение по автотрассе от Троицка до границ с Московской областью, которая в перспективе свяжет Киевское и Боровское шоссе с Минским и Калужским. Мэр также рассказал о планах строительства метро в юго-западном секторе города.

Звучит команда и большегрузы первыми начинают движение. Такова традиция. Следом едут легковые автомобили. Открытия этой дороги они ждали и пристально наблюдали за ходом строительства, отмечает "ТВ Центр". С прилегающих улиц на новую дорогу машины въезжают по эстакаде. Никаких пересечений в одном уровне и светофоров. Такой и должна быть современная трасса – комфортной и безопасной для водителей и пешеходов.

Ряд участков дороги проходят по болотистой местности. Поэтому был проведен большой объем земляных работ и выполнена рекультивации местности. Высажены кустарники и деревья, уже через несколько лет водители, по сути, будут ехать по аллее.

Боровское шоссе – Киевское шоссе – деревня Ботаково. Всего 13,5 километра. Из них 11 — реконструированы, остальные построены с нуля. Пропускная способность дороги выросла в два раза. Весь путь займет считанные минуты. Два подземных перехода с пандусами для маломобильных граждан. Порадуют пешеходов и широкие тротуары, на которых нашлось место для велодорожки.

"Необходимо сделать обход вокруг Троицка для того, чтобы эта новая современная магистраль дошла до "Калужки". Из последних решений, которые были приняты в области транспортного обеспечения по Новой Москве, принято решение по продлению ветки метро до поселка Коммунарка и соединительной развязки между "Калужкой" и ЦКАДом. Надеюсь, что все объекты будут построены в срок", - сказал Сергей Собянин.

Открывшаяся трасса станет частью новой хорды, которая соединит Калужское и Минское шоссе в Московской области. Решение о таком продлении принято в понедельник. В другую сторону новая дорога протянется до Варшавского шоссе в городе Щербинка. Сейчас в Новой Москве одновременно строятся 70 километров дорог. Новый принцип их проектирования позволит уйти от исторически сложившейся радиально-кольцевой схемы движения. Уменьшатся перепробеги, увеличится скорость движения. По словам проектировщиков, это задел на ближайшие 10-15 лет. Продолжается и развитие общественного транспорта. Уже строятся линии метро в Рассказовку и Коммуналку.

Алексей Платонов, Дмитрий Шаракин и Владислав Подымский. "ТВ Центр".