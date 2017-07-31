Готовивший теракт под Ростовом украинец получил 12 лет колонии

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В Северо-Кавказском окружном военном суде вынесено решение по громкому делу о подготовке теракта в Ростовской области. Главного фигуранта - 61-летнего гражданина Украины - признали виновным и приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Мужчине также предстоит выплатить внушительный денежный штраф.

Приговор огласили в Северо-Кавказском окружном военном суде. На скамье подсудимых - гражданин Украины Алексей Сизонович. По версии следствия, в 2016 году он приехал в город Каменск-Шахтинский, чтобы осмотреть местный железнодорожный вокзал, сфотографировать его, чтобы понять, куда нужно закладывать бомбу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По словам самого 61-летнего мужчины, украинская разведка завербовала его еще в 2014 году. СБУ знала - он в течение 11 лет работал на шахте подрывником. Знал правила работы с взрывчаткой. Поначалу Сизонович собирал данные о передвижениях военной техники и местах ее дислокации в Луганской области Украины, а позднее получил от куратора задание провести разведку уже на российской территории- в районе станции "Лихая" в Ростовской области.



"Я выехал на станцию "Лихая". Провел фотосьемку и письменное описание самой станции. В текстовом режиме все это было отправлено куратору. После чего через некоторое время была поставлена задача проверить тайник, который находится за нефтебазой лихая.

На кадрах оперативной видеосъемки, которую обнародовала ФСБ, Сизонович показывает, где находится ранее подготовленный схрон. Внутри плотно упакованных в детские памперсы и полиэтиленовую пленку пакетах оперативники обнаружили компоненты для самодельных взрывных устройств.

По версии обвинения, Алексей Сизонович должен был заложить одну бомбу в урну около железнодорожного вокзала Каменск-Шахтинского, другую — на автобусной остановке, а мины установить на железнодорожных путях станции "Лихая". Теракт планировался на 17-18 сентября прошлого года, в финал избирательной кампании по выборам в Государственную думу.

На суде Сизонович признал вину и раскаялся. Его адвокат обратил внимание суда, что подзащитный помог раскрыть преступление и задержать потенциальных террористов. Однако суд оснований для снисхождения не усмотрел. Алексей Сизонович приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 250 тысяч рублей.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин. "ТВ Центр", Ростовская область.