Путин подписал закон о списании долгов крымчан перед украинскими банками

Теги: путин закон Экономика банк задолженность украина крым

Закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками подписан президентом Владимиром Путиным. Документ, в частности, наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков, чтобы не взаимодействовать с коллекторами напрямую.

В законодательство внесены изменения, касающиеся погашения задолженностей жителями Крыма и Севастополя по кредитным договорам, заключенным с украинскими банками. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков, учрежденный Агентством по страхованию вкладов, чтобы не взаимодействовать с коллекторами напрямую. ФЗВ обязан проинформировать коллектора о таком обращении. Далее он сможет взаимодействовать с должником через фонд.

Кроме того, заемщик получает возможность обратиться в ФЗВ с просьбой о реструктуризации долга. Фонд может принять решение о списании кредита, если для этого есть основания.

Ранее сообщалось, что крымчанам простят долги перед банками Украины на сумму до пяти миллионов рублей. Это "знаковое событие", как охарактеризовал его глава республики Сергей Аксенов, затронет интересы около 200 тысяч жителей полуострова.

Читайте также:

Минэнерго начало расследование причин отключения света в Крыму

Пять стран продлили санкции против Крыма вслед за ЕС

МИД Украины возмущен заявлением посла Италии в России по Крыму

Кустурица назвал естественным воссоединение Крыма с Россией