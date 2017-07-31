Собянин открыл новую дорогу от Боровского шоссе до Троицка

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Боровского шоссе до Троицка на территории ТиНАО. Она имеет четыре полосы движения - по две в каждом направлении, боковые проезды для прилегающих территорий, тротуары, велодорожки, светодиодное освещение, инженерные коммуникации, светофоры.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Боровского шоссе до Троицка на территории ТиНАО, передает АГН "Москва".

"Сегодня запускается крупный дорожный объект от Троицка до границ Московской области с пересечением "Киевки", Боровского шоссе. В ближайшее время необходимо разработать проект по продлению этой дороги на территории Московской области до "Минки". Я надеюсь, что в соответствии с соглашением с Московской областью мы разработаем и подпишем", - заявил Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии Москвы, протяженность новой дороги составляет 13,5 километра. Она расположена на юго-западе города, в ТиНАО.

Новая дорога имеет четыре полосы движения - по две в каждом направлении, боковые проезды для прилегающих территорий, тротуары, велодорожки, светодиодное освещение, инженерные коммуникации, светофоры, подземные пешеходные переходы, остановки общественного транспорта. Кроме того в местах, приближенных к жилым домам, установлены шумозащитные экраны.

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