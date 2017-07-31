АСВ попросит ЦБ увеличить кредитную линию на 210 млрд рублей

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Агентство по страхованию вкладов обратится в Центробанк с просьбой увеличить кредитную линию на 210 миллиардов рублей. Совет директоров агентства одобрил соответствующее обращение к регулятору. Средства необходимы для "обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов".

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов одобрил обращение в Центробанк с просьбой увеличить сумму кредитной линии на 210 миллиардов рублей, передает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе АСВ, это необходимо "в целях обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов".

Также на заседании совета директоров АСВ был рассмотрен отчет по итогам I квартала 2017 года о результатах мониторинга деятельности банков, в отношении которых есть меры по повышению капитализации.

Кроме того, совет директоров АСВ избрал Юрия Исаева на новый пятилетний срок в качестве генерального директора агентства.

28 июля ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра". До этого в кредитной организации была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию кладов. С 20 июля вкладчикам начали возвращать застрахованные средства (до 1,4 миллиона рублей). Всего банкам-агентам предстоит выплатить 170 миллиардов рублей. Это рекордная сумма для АСВ.

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