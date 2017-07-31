СМИ: Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе

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Олимпийские игры в 2028 году пройдут в американском Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times. На проведение Игр претендовал также Париж.

Лос-Анджелес достиг соглашения с Международным олимпийским комитетом о проведении Олимпиады в 2028 году. Об этом сообщает Los Angeles Times. Ожидается, что позднее МОК сделает официальное заявление.

На проведение летних Олимпийских игр в 2024 и 2028 году претендовали Лос-Анджелес и Париж. Остальные претенденты сняли свои заявки. Ожидалось, что один из этих городов примет Олимпиаду-2024, а второй — Игры 28-го года.

Официальное голосование по месту проведения Олимпиады должно было состояться 13 сентября. Лос-Анджелес уже дважды принимал Игры — в 1932 и 1984 годах.