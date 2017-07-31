Хакеры похитили сценарий новой серии "Игры престолов"

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Хакеры взломали канал НВО и похитили сценарий будущего эпизода сериала "Игра престолов". Они также выложили в открытый доступ несколько серий других телешоу. Всего, по заявлениям злоумышленников, в их руках оказались материалы объемом порядка 1,5 терабайта. Канал НВО подтвердил факт взлома и похищения информации, не уточнив ее характер.

В открытом доступе оказался сценарий новой серии "Игры престолов", пишет Entertainment Weekly со ссылкой на заявление хакеров, которые взломали сайт HBO и заполучили 1,5 терабайта данных.

Кроме этого, в сеть уже попали новые эпизоды сериалов "Игроки" и "Комната 104". Киберпреступники пообещали опубликовать другой контент в ближайшее время.

Канал НВО подтвердил факт взлома и похищения информации, не уточнив ее характер.

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