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Суд Дюссельдорфа снял обеспечительные меры по иску Польши, приостанавливавшие доступ "Газпрома" к дополнительным мощностям газопровода Opal.Она связывает уже построенную трубу "первого "Северного потока" со странами Центральной и Западной Европы.

Угрозы Вашингтона применить санкции к трубопроводу "Северный поток-2", который свяжет Россию с Европой, не испугали функционеров в ЕС. В частности, в Германии.

Как сообщила интернет-версия газеты МК, высший земельный суд Дюссельдорфа снял ограничения для России на использование мощностей газовой системы Opal. Она связывает уже построенную трубу "первого "Северного потока" со странами Центральной и Западной Европы.

Частичное вето на использование этого маршрута наложила Варшава, отказавшаяся от российского топлива в 2015 году с подачи Киева. Однако суд Дюссельдорфа пошел навстречу Москве. Как пишет интернет-издание, Старый свет, видимо, предпочел синицу в руках, то есть российский газ, журавлю в небе — американскому сжиженному газу, поставки которого в Европу лоббирует Вашингтон.