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США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за "подрыв демократии", сообщило министерство финансов США. Все его активы будут заморожены, а американским гражданам будет запрещено вести с ним дела. В Венесуэле идёт подсчёт голосов, поданных накануне на выборах в Национальное учредительное собрание. Президент Мадуро созывает его для изменения Конституции, а фактически - сокращения полномочий парламента.

После выборов в Национальное учредительное собрание властям Венесуэлы пришлось подсчитывать не только голоса избирателей, но и количество жертв беспорядков. Они с новой силой вспыхнули на улицах почти всех крупных городов страны, передает "ТВ Центр". Печальную статистику пополнили ещё 16 человек. Горящие покрышки, разбитые витрины магазинов, перевёрнутые мусорные баки - так сторонники оппозиции выражают своё возмущение выборами, цель которых - и президент Николас Мадуро этого не скрывает - ослабить влияние парламента. Ведь большинство в нём принадлежит политическим соперникам лидера Республики.

Наиболее ожесточённые столкновения демонстрантов с силовиками - в Каракасе. Там в группу стражей порядка даже бросили самодельную бомбу. Восемь полицейских получили ранения и ожоги. В МВД происшествие квалифицировали как теракт. Лидеры оппозиции заявляют, что сдаваться не намерены.

Тем не менее, власти Венесуэлы уже объявили выборы состоявшимися. По данным избиркома, явка избирателей превысила 41%. Хотя из-за протестов многим гражданам пришлось буквально пробиваться к участкам. Состав учредительного органа сформирован. По плану президента Николаса Мадуро, он должен разработать новую Конституцию страны, которая свяжет руки оппозиции и станет инструментом национального диалога.

Беспорядки в Венесуэле продолжаются уже почти 4 месяца. Причиной массовых протестов стал сильнейший экономический кризис, вызванный падением мировых цен на нефть. А это главный экспортный продукт Республики. Только по официальным данным, в результате массовых беспорядков уже погибли более 110 человек. Происходящим глубоко обеспокоено мировое сообщество. Российский МИД призвал власти и оппозицию Венесуэлы прекратить бессмысленное силовое противоборство. А международных игроков, которые собираются усилить давление на Каракас, Москва предупреждает: такие действия могут только усилить раскол в венесуэльском обществе. Среди адресатов этого обращения - Брюссель и Вашингтон. Так в Европейском союзе уже заявили, что могут не признать итоги выборов.

"Европейский союз глубоко сожалеет о насилии и беспорядках в ходе голосования. Он выражает соболезнования и сочувствие семьям и друзьям погибших. Все стороны должны воздержаться от насилия. Мы осуждаем чрезмерное и непропорциональное использование силы органами безопасности", - заявила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

США уже ввели санкции против Николаса Мадуро. Как заявили в Минфине США. все его активы в американской юрисдикции будут заморожены, а гражданам запрещено вести с ним дела.

Оксана Фомичева, Сергей Псурцев, "ТВ Центр".