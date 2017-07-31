Дипломаты США пожаловались на недоступность дачи в Серебряном Бору

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Доступ на дачу США в Серебряном бору закрыли досрочно. Об этом заявили в посольстве США в Москве. Американские дипломаты пожаловались, что не могут попасть на объект уже два дня, хотя, согласно ответным российским санкциям, доступ к даче приостанавливается с 1 августа.

Американские дипломаты не смогли получить доступ к даче США в Серебряном Бору 30 и 31 июля. Об этом заявили в посольстве США в Москве, передает "Интерфакс".

"Мы не можем попасть на дачу, чтобы забрать оставшиеся там вещи", - сообщила агентству пресс-секретарь посольства Мария Олсон. Она также добавила, что ей ничего не известно о том, открыт ли доступ к складскому помещению на Дорожной улице.

МИД России в пятницу объявил, что доступ к даче посольства США в Серебряном бору и складу на Дорожной улице должен быть приостановлен с 1 августа. Решение было принято в рамках ответных мер на разрабатываемые в США антироссийские санкции и лично одобрено президентом Владимиром Путиным.

Россия также отзовет 755 сотрудников дипмиссии США. Ранее в посольстве США рассказали о возможных последствиях этого решения.

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