СК проверит требования к родителям в Калмыкии покупать мебель для школ

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Следственный комитет проверит требования к родителям о закупке мебели для школ в Калмыкии. Ранее на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин во время встречи с руководителем республики Алексеем Орловым. Проверку также проводит Минобрнауки Калмыкии.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил местным следователям проверить жалобу, согласно которой от родителей в Калмыкии требуют закупать мебель для школ, передает ТАСС. Проверку уже инициировали в Министерстве образования и науки Калмыкии.

На проблему ранее обратил внимание президент Владимир Путин. В понедельник на встрече с руководителем республики Алексеем Орловым он указал на недопустимость требований к родителям школьников приобретать учебники и парты.

"Родителей просят купить парту для ребенка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники - это уже нарушение закона, но купить парту - это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал!" - сказал Путин Орлову.

Ранее местная жительница пожаловалась, что на поборы в одной из школ: о требованиях к родителям школьников покупать не только учебники, но и парты.

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