Трамп уволил Скарамуччи через 10 дней после его назначения

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Дональд Трамп решил уволить директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи, пишет New York Times. Он проработал на этом посту всего 10 дней. В Белом доме информацию об отставке Скарамуччи подтвердили, заявив, что таким образом он решить дать новому главе аппарата "свободу создавать собственную команду".

Президент США Дональд Трамп решил уволить нового директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп решил избавиться от Скарамуччи по просьбе нового главы аппарата Белого дома Джона Келли.

Белый дом уже подтвердил отставку директора по коммуникациям.

"Господин Скарамуччи посчитал, что лучше было дать новому главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которое цитирует РИА Новости.

Энтони Скарамуччи занял пост менее двух недель назад. Уже в первые дни вокруг него разгорелся скандал, после того, как в беседе с журналистом NewYorker он обозвал главу администрации Трампа Райнса Прибуса "чертовым параноидальным шизофреником". Досталось и помощнику президента по стратегическим вопросам Стивену Бэннону. Скарамуччи заявил, что тот служит в Белом доме на благо собственных интересов.

Позднее Скарамуччи признался, что любит использовать красочные выражения и сообщил, что совершил ошибку, доверившись репортеру. Прибус на следующий день подал в отставку.

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