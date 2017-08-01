МИД пригласил в Россию раскритикованного на Украине пилота-героя

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Российский МИД выразил поддержку украинскому лётчику Александру Акопову, попавшему под шквал критики на родине из-за симпатий к нашей стране. В министерстве заявили, что всегда рады видеть пилота в Москве. Акопов 27 июля героически посадил поврежденный градом самолет в Стамбуле.

В Москве выразили поддержку украинскому пилоту Александру Акопову, который подвергся травле в соцсетях за симпатии к России. Об этом сообщает пишет "Газета.ру".

Акопов - тот самый лётчик, который на прошлой неделе вслепую посадил в Стамбуле пассажирский самолёт, попавший под сильный град. У лайнера было повреждено лобовое стекло - оно полностью растрескалось, оказался разбит и носовой обтекатель со всеми датчиками. На борту в тот момент находились 121 пассажир и 6 членов экипажа. Но Александр виртуозно посадил борт и спас людей. Президентским указом он был награжден орденом "За мужество".

Однако вскоре подвергся травле в соцсетях. Украинские пользователи, среди которых оказалось немало откровенных националистов, обвинили его в сепаратизме. За то, что на своей странице он разместил фото Сергея Лаврова. Сам пилот пояснил, что просто похож внешне на главу российского МИД, поэтому и выставил снимок. На комментарии о том, что теперь Акопов "не герой", он написал, что не собирается менять фото у себя в соцсети.