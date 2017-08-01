С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку

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С 1 августа работающие пенсионеры начнут получать прибавку к выплатам. Это повышение коснется более 14 миллионов пожилых людей и инвалидов.

В России со вторника, 1 августа, работающие пенсионеры получат надбавку. Как сообщили в пенсионном фонде, перерасчет коснется получателей пенсий, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы, передает "ТВ Центр".

Нынешнюю прибавку никак дополнительно оформлять не надо. Точный размер ее зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера и начисленных пенсионных баллов. В среднем это около 200 рублей.