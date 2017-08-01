В США разработали план поставок оружия Украине

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Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок оружия Украине для противостояния "российской агрессии" в лице ополченцев Донбасса. Вашингтон планирует отправить Киеву противотанковые ракеты и средства ПВО.

Сотрудники Пентагона и Госдепартамента США разработали план поставок оружия на Украину для борьбы с пророссийскими ополченцами, сообщает газета Wall Street Journal.

Речь идет о поставках исключительно оборонительном оружии, например о противотанковых ракетах и средствах ПВО.

Пентагон и Госдеп намерены добиться одобрения плана в Белом доме. Президент США Дональд Трамп о плане пока не проинформирован и его позиция не известна. На одобрение поставок может уйти несколько месяцев.

Ранее новый специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил о возможности поставок оборонительного оружия Киеву с целью защиты. В свою очередь в Кремле считают, что любые действия, провоцирующие напряженность на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, будут отдалять урегулирование конфликта.

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