Чартерные авиарейсы могут получить статус регулярных

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Министерство транспорта России разрабатывает меры по решению проблемы задержек чартерных рейсов в туристический сезон. Новый пакет законов будет, в частности, предполагать более жесткую реакцию авиационного регулятора и "неотвратимость наказания авиаперевозчиков, допустивших сбой".

Минтранс и Росавиация готовят меры по устранению срывов чартеров в туристический сезон. Об этом пишет во вторник газета "Известия".

По данным издания, новые меры будут направлены на недопущение создания условий для задержек чартерных рейсов, выполняющихся по заказам туроператоров. Они также будут предполагать более жесткую реакцию авиационного регулятора и неотвратимость наказания авиаперевозчиков, допустивших сбой.

Также профильными ведомствами рассматривается смена статуса авиарейсов – с чартерных на регулярные. "Ведется дискуссия о возможности отказа от практики перевозки туристов на массовых направлениях отдыха чартерными рейсами, фрахтователями которых выступают крупные туроператоры. Но пока однозначного мнения о целесообразности этого шага нет", - пишет газета.