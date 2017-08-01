Сенатор Маккейн не удивился высылке из России американских дипломатов
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Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что не удивлен высылкой из России американских дипломатов. При этом он подчеркнул, что российский президент и его окружение "по-прежнему будут расплачиваться за нападение" на американскую демократию.
Высылка американских дипломатов из России не вызывает удивления. Об этом в своем Twitter заявил сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн.
Not surprising Putin throws out US diplomats, but he & his cronies will still pay price for attacking our democracy https://t.co/HfKsZwaq7K— John McCain (@SenJohnMcCain) 31 июля 2017 г.
"Не удивлен, что Путин выслал американских дипломатов, но он и его окружение по-прежнему будут расплачиваться за нападение на нашу демократию", - написал он.