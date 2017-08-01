Куба заявила о международной атаке против Венесуэлы

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Власти Кубы заявили, что против Венесуэлы началась "хорошо согласованная международная операция". МИД страны считает, что американские санкции – это попытка заглушить голос венесуэльского народа и что Кубе очень хорошо знакомы подобные "интервенционистские практики".

МИД Кубы осудил введение американских санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.

По мнению островного государства, подобные санкции нарушают международное право. Они могут быть расценены как попытка заглушить голос венесуэльцев и заставить их сдаться через атаки и экономические ограничения.

В МИД Кубы отметили, что им очень хорошо знакомы подобные "интервенционистские практики" и добавили, что только жители Венесуэлы могут решить будущее своей страны.

"Хватит вмешательств, заговоров и предательств Боливарианского духа", - подытожили в МИДе.

Ранее Минфин США ввел персональные санкции в отношении венесуэльского лидера из-за того, что в стране прошли выборы в Конституционную ассамблею. Орган обладает правом роспуска парламента и может изменять Конституцию. Теперь президенту Венесуэлы запрещено находиться на территориях под юрисдикцией США и заключать любые сделки с американцами.

В свою очередь Мадуро заявил, что испытывает гордость от введенных против него американских санкций.

"Я не боюсь империи, я независимый президент свободной страны, против меня ввели санкции за свободные выборы такого института, как национальное учредительное собрание? Я чувствую себя гордым этими санкциями", - передает РИА Новости слова президента Венесуэлы.

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