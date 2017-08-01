Доля импорта в российских магазинах достигла минимума
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Доля импорта в российских магазинах достигла минимума с 2008 года – 36%. В 2016 году она составляла 38%, годом ранее – 41%, в 2014 году – 43%.
Доля импорта в российских магазинах упала до 36%. Об этом пишет во вторник "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что к такому показателю привели санкции и размещение производств зарубежных компаний в России.
Меньше всего на прилавки российских магазинов попадает круп импортного производства (0,2%), колбасных изделий (1,6%) и муки (1,8%). Также сильное сокращение импорта было зафиксировано в поставках мяса птицы (до 4,1%) и свинины (до 8,3%).
В Минпромторге указали, что "важным фактором является то, что международные корпорации инвестируют в производства на территории России". "Таким образом, товары концернов переходят из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране. Это выгодно и экономике страны, и производителям", - пояснили в ведомстве.
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