В центре Луганска пытались взорвать памятник ополченцам

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В центре Луганска в ночь на вторник произошел взрыв. Неизвестные установили взрывное устройства на памятнике защитникам ЛНР "Они отстояли за родину". Монумент получил серьезные повреждения. Пострадавших среди мирного населения и военных нет.

В центре Луганска этой ночью неизвестные вновь попытались взорвать памятник ополченцам - защитникам ЛНР. Скульптура серьёзно повреждена. Об этом сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Народной милиции республики.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. Ведутся следственные действия", - отметили в ведомстве.

Взрыв произошел около 1:50. Устройство было закреплено на фигуре, символизирующей ополченца.

Памятник защитникам ЛНР "Они отстояли за Родину" был открыт в 2015 году. В сентябре прошлого года его уже пытались взорвать. В этот раз речь также может идти о диверсии. Место ЧП сейчас оцеплено, работает полиция.