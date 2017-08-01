Пентагон заподозрил КНДР в пуске ракеты с подводной лодки

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Военные США засекли запуск межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки КНДР. По данным Пентагона, Пхеньян использовал "систему холодного запуска", когда ракета выходит в воздух при помощи пара под высоким давлением.

Военные США подозревают КНДР в испытательном "холодном пуске" межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Речь идет о так называемом "холодном пуске", при котором ракета выталкивается из пускового контейнера при помощи пара под высоким давлением. При такой системе возгорание не происходит, а двигатель ракеты запускается уже в воздухе.

Источник сообщил, что испытание запуска проводилось на верфи Синпо на северо-востоке страны.

По данным Пентагона, КНДР только за июль провела два испытания схожих компонентов ракеты и трижды – в текущем году. Предыдущие запуски межконтинентальной баллистической ракеты были совершены 4 и 28 июля.

КНДР запрещено проводить пуски с использованием технологии баллистических ракет на основании резолюции Совбеза ООН. В Пхеньяне эти документы не признают, поскольку относят эти пуски к разряду самообороны от агрессии в лице США.

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