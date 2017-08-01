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В Москве не будут отключать фонтаны в День ВДВ. Как сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства, все находящиеся в ведении ГБУ "Гормост" фонтаны будут работать в соответствии с регламентом.

В столице не будут отключать фонтаны в День Воздушно-десантных войск. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"Все столичные фонтаны, находящиеся в ведении ГБУ "Гормост", будут работать 2 августа в соответствии с регламентом, и внеплановых отключений не планируется", - говорится в сообщении.

Основные мероприятия на День ВДВ пройдут в Парке Горького и парке "Сокольники". Над главным входом в Парк Горького гости увидят огромный белый парашют, а внутри парка можно будет попробовать блюда полевой кухни. В "Сокольниках" можно будет посетить выставку боевой техники.