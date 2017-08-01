Машины посольства США покинули дачу в Серебряном бору

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С 1 августа сотрудникам американского посольства в России официально запрещено пользоваться складом на Дорожной улице и дачей в Серебряном Бору. Эти меры стали ответом на действия предыдущей администрации Белого Дома, когда были высланы наши дипломаты и заблокирована российская дипсобственность в Нью-Йорке и Мэриленде.

Дачный вопрос для американских дипломатов в России закрыт. Впрочем, как и складской. Ранее российский МИД объявил, что с 1 августа американским дипломатам запрещен доступ к дачам в Серебряном бору и к складу, передает "ТВ Центр". Весь минувший день грузовики вывозили имущество из ангара на Дорожной улице. В помещении площадью две тысячи квадратных метров его оказалось не так уж и мало. А ведь еще недавно в самой Америке утверждали, что закрыв российским дипломатам доступ к их собственности в США, они нанесли тем самым неизмеримый ущерб России.

"Значительный удар. Я даже не уверен, что мы можем измерить его", - сообщил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина.

Теперь американскому посольству предстоит решить, куда девать свое имущество, а также подумать над тем, кто из сотрудников дипмиссии продолжит работать в России, а кто отправится домой. Сократить необходимо, ни много ни мало, 755 человек. Умеренные политики в Вашингтоне о решении России "сожалеют", глава американских ястребов сенатор Джон Маккейн в бессильной злобе традиционно шлет проклятия в адрес Москвы.

"Неудивительно, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его соратники всё равно заплатят за нападение на нашу демократию", - высказал свое мнение сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн.

Как в США ценят и оберегают демократию, причем только свою, известно уже давно. Не стал исключением и принятый Конгрессом закон о санкциях против России. В попытках наказать Москву за якобы вмешательство в американские выборы, Штаты и не подумали просчитать возможные последствия своих решений для Европы. США не реагируют на сигналы, которые в последние дни Евросоюз шлет за океан.

"Я нахожусь в очень тесном контакте с моими американскими коллегами. Мы, европейцы, надеемся, что в данном случае они не будут действовать вопреки европейским интересам... Мы очень рады, что американский президент ещё не решил, как он с этим поступит. У него есть возможность обсудить с нами эти санкции в контексте европейских интересов", - рассказал министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

Но в Белом доме утверждают, что подписание закона для президента США Дональда Трампа вопрос решенный. Во всяком случае, об этом снова заявила его пресс-секретарь Сара Сандерс. Вот только верить ей или нет - еще один вопрос, которым задается каждый, кто знает, что творилось в американской администрации в последние недели. Беспрерывные заявления, мгновенные опровержения и нападки друг на друга теперь ставят под сомнение любую информацию, исходящую из Вашингтона. А кадровая чехарда вызывает уже не улыбки, а смех наблюдателей. Накануне был уволен директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Проработал он всего 11 дней, но за это время успел наделать противоречивых заявлений, переругаться с коллегами и даже потерять жену.

"Президент, безусловно, чувствовал, что комментарии Энтони неуместны для человека его должности. В настоящее время он уже не работает в администрации Трампа. Мы ранее уже сообщали об этом и мне больше нечего добавить", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Зато нашли что добавить пользователи соцсетей. Одни тут же подсчитали, что Скарамуччи пробыл на своем посту целых 864 тысячи секунд, другие заметили, что его "медовый месяц" в Белом доме был в семь раз короче, чем 72-дневный брак Ким Кардашьян. А в Школе права Гарвардского университета Скарамуччи и вовсе похоронили. Об этом сообщил только вышедший в свет справочник выпускников. Извинения принесли, но осадок явно остался. Тем временем, несмотря на все перипетии в окружении, сам президент Трамп заявляет, что коллапса в его администрации нет.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".