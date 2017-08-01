Похож на Лаврова: Москва вступилась за украинского летчика-героя

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На Украине националисты устроили травлю пилота Александра Акопова, который на минувшей неделе посадил поврежденный самолет. Его заподозрили в симпатиях к России.

Кадры, которые наверняка войдут в историю мировой авиации, только на Украине теперь вызывают противоречия. Попавший в воздушный шторм самолет заходит на посадку под опасным углом. Пилот Александр Акопов сумел приземлиться в Турции с разбитыми крупным градом иллюминаторами и носовой частью - без приборов, вслепую, но так, что не пострадал ни один из 120 пассажиров, находившихся на борту, передает "ТВ Центр".

Сначала в эфире украинских СМИ летчика называли героем и гордились земляком. Президент Петр Порошенко, даже несмотря на то, что пилот работает в турецкой авиакомпании, пообещал наградить его государственным орденом "За мужество". Но потом на Александра Акопова обрушились с критикой - за то, что разместил у себя на странице в социальной сети фото российского министра Сергея Лаврова. В МИД уже отреагировали на эти нападки, встав на защиту пилота.

"Александр, то, что Вы совершили, - вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте - всегда Вам рады", - говорится в сообщении МИД России в Facebook.

Сам летчик, шутя, объяснял: мол, окружающие говорят, что с Лавровым они просто похожи. Но украинские пользователи усмотрели в этом куда большую угрозу и героя заклеймили позором, в стиле – "кто не скачет - тот москаль".

Один из недавних кумиров Украины Михаил Саакашвили теперь еще и лишен украинского гражданства. Причем, практически с той же легкостью, с которой получал его всего два года назад. Причина - якобы неверные данные в документах. Хотя сейчас выясняется: подпись в заявлении на получение гражданства, как утверждает Саакашвили, действительно не его. Угасшая политическая звезда - в шоке. Так он возмущается в соцсетях.

"Порошенко организовал свой указ, в котором он пытается лишить меня гражданства на поддельном документе. Они сами признали, что подпись там не моя. Они сфальсифицировали документ. Администрация президента занялась прямым подлогом. Тут вопрос не о моих преступлениях. Тут речь идет о преступлениях Порошенко", - заявил экс-губернатор Одесской области.

Находящийся сейчас в Америке Саакашвили в борьбе за право быть украинцем обещает дойти даже до Европейского суда по правам человека. Хотя куда больше его сейчас ждут в Киеве, чтобы начать процесс экстрадиции в Грузию, где бывший президент обвиняется в хищении бюджетных денег. При этом никакого другого гражданства, кроме украинского, у Саакашвили нет. По всей видимости, опальному чиновнику придется становиться беженцем. Но даже в этом случае на поддержку Москвы, как в случае с мужественным летчиком Александром Акоповым, рассчитывать точно не придется.

Борис Иванин, "ТВ Центр".