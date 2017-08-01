Под Калугой микроавтобус протаранил грузовик: погибли 3 человека

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Три человека погибли в крупной аварии под Калугой. Микроавтобус Volkswagen протаранил КамАЗ, который стоял на дороге. У грузовика был выставлен знак "аварийная остановка", а также включена сигнализация.

Под Калугой в аварии с автобусом и грузовиком погибли три человека. ДТП произошло около четырех утра на 114-м километре федеральной трассы М3. Всего в микроавтобусе, который следовал в сторону Москвы, находились 18 пассажиров. Троих с различными травмами доставили в центральную районную больницу Обнинска. Остальным помощь оказали на месте, сообщает "ТВ Центр".

Причины ДТП устанавливают. По одной из версий, водитель автомобиля Volkswagen мог уснуть за рулем. С ним сейчас работают полицейские.