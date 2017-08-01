Сотни туристов застряли на острове Ольхон из-за поломки парома

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Сотни туристов не могут покинуть остров Ольхон на Байкале. На переправе образовались длинные очереди и пробка. Причина транспортного коллапса - сломанный паром. Два других парома с потоком не справляются. Наладить сообщение пытаются уже трое суток, а пока люди вынуждены стоять в ожидании на берегу.

Наглость, напористость и даже кулаки. Ради того, чтобы выбраться на большую землю в ход идут все средства. Четвертые сутки полицейские патрулируют остров Ольхон на Байкале, где в очереди на паром скопились более семисот человек: туристы и местные жители, с детьми на руках и с ослабленным здоровьем. Километровая пробка из машин и людей образовалась после того, как сломался один из трех паромов, курсирующих между островом и берегом, передает "ТВ Центр".

Конфликты между людьми начались после того, как огромную очередь попытались разделить на 2 потока: местных жителей и туристов. Первые пытались попасть на берег без очереди, но туристы готовы на все, чтобы поскорее забыть о таком отдыхе. У людей сгорают билеты на самолеты и поезда.

Под палящим солнцем люди страдают не только от томительного ожидания. Им просто нечего есть и пить. Местные кафе и магазины, воспользовавшись ситуацией, решили заработать, повысив цены на продукты.

"Ажиотаж жуткий! Такое чувство, что конец света! Люди вырывают пирожки, чебуреки друг у друга, это какой-то кошмар!", - поделилась впечатлениями туристка из Ангарска Анастасия Москаленко.

Чтобы хоть как - то разгрузить нескончаемый поток людей два оставшихся парома "Дорожник" и "Ольхонские ворота" перешли на круглосуточный режим работы. Сейчас специалисты работают посменно. За сутки каждый паром совершил по 25 рейсов, из них семь - в ночное время. Но это не спасает ситуацию. Пассажиропоток больше в несколько раз, чем возможно перевезти. Ситуация с переправой на остров уже давно затруднена. Поломка третьего парома парализовала движение. Новое судно "Семен Батагаев" введено в эксплуатацию только этим летом. В местном пароходстве ожидают специалистов с завода, которые должны выявить причину поломки.

"Поскольку это гарантийный случай, именно специалисты завода - изготовителя смогут в соответствии с нормативными требованиями принимать меры по устранению и диагностике. Сегодня специалисты завода - изготовителя уже прибыли в Иркутск и направляются на переправу Ольхон", - сообщил директор ПАО "Восточно-Сибирское речное пароходство Павел Безматерных.

Пока предполагают, что причиной поломки нового парома стал выход из строя электронной системы управления один из двигателей. По плану отремонтировать паром обещают до 2 августа. Но точного ответа, сколько еще людям предстоит провести в очереди, никто не дает.

Елена Сахно, "ТВ Центр".