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1 августа - День памяти российских воинов, погибших в годы Первой мировой. По всей стране проходят патриотические акции, показывают документальные фильмы, торжественно возлагают венки.

В Москве открыли выставку "Россия накануне великих потрясений". Экспозиция рассказывает о социально-политическом и культурном положении нашей страны в 1914-1918-е годы. Согласно представленным документам, в результате столыпинских реформ Россия в то время демонстрировала уверенные темпы экономического роста. Ознакомиться с выставкой можно в доме Российского исторического общества.