Ученые: падение астероида на Землю может спровоцировать глобальную катастрофу

Теги: Космос ученые астероид

Ученые из Российской академии наук выяснили, к чему может привести падение астероида на Землю. Десятки лет назад картины столкновения небесных тел с планетой описывали лишь писатели-фантасты. Сегодня угрозу из космоса называют серьезной комплексной проблемой. Электромагнитные возмущения, цунами, опасные выбросы в атмосферу - это лишь малая часть того, что может произойти при падении астероида.

Астероидная угроза - это реальность, к которой научное сообщество относится со всей серьезностью. На нашу планету постоянно падают метеориты, но большая часть из них совсем невелика и сгорает еще на подлете в плотных слоях атмосферы. Тем не менее, ученые уверены, что за движением небесных тел нужно внимательно следить, передает "ТВ Центр". Необходимо понимать их возможные траектории и, соответственно, прогнозировать опасность для Земли.

Так группа специалистов Института астрономии РАН под руководством профессора Шустова проводит исследования по моделированию возможного астероидного удара и его последствий. По оценкам ученых, небесное тело диаметром от 10 до 100 метров уже несет опасность. И основная угроза в этом случае - ударная волна. Характерный пример - это так называемый Челябинский метеорит. Его размер составлял менее 20 метров в диаметре, но материальный ущерб от его падения оказался довольно ощутимым.

Телеканалы всего мира тогда показывали раненых людей и частично разрушенные здания. Однако если Земле будет угрожать небесное тело большего размера, то последствия могут быть катастрофическими. Весной этого года наша планета избежала такой катастрофы. Крупный астероид "OJ25", который ученые обнаружили ещё в 2014-м, прошел по космическим меркам совсем недалеко от Земли.

По приблизительным оценкам, его диаметр составил более 600 метров. Согласно модели, разработанной группой профессора Шустова, в случае столкновения с таким крупным небесным телом, масштабами челябинского случая дело бы не ограничилось.

Во-первых, возникла бы мощная ударная волна, которая распространяется еще в атмосфере. Она была бы способна рушить кирпичную кладку или бетонные блоки, толщиной в 30 сантиметров. Во-вторых, образовался бы огромный кратер на месте падения. Кинетическая энергия удара, отражаясь от поверхности планеты, создает сейсмическую волну, которая провоцирует землетрясения и цунами. При ударе выделяется огромное количество энергии, в результате которого происходит тепловое излучение. Оно становится причиной пожаров. Представить это можно на примере Тунгусского метеорита, который столкнулся с Землей в июне 1908 года. Это падение выжгло леса на площади около 500 квадратных километров. Кроме того, в результате падения крупного астероида, с поверхности земли поднимется такие количество пыли, что это приведет к изменениям в атмосфере и, возможно, к эффекту "ядерной зимы".

Последствия предполагаемого столкновения километрового астероида с Землей ученые оценивают как региональную катастрофу, которая повлияет на десятки стран. Успокаивает то, что, по данным ученых, столь крупный астероид как "OJ25" может угрожать нашей планете не раньше, чем через 400 лет.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".