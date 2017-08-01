Пожилой японец отразил нападение медведя с помощью карате

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В Японии 68-летний мужчина сумел отбиться от напавшего на него медведя при помощи приемов карате, отделавшись всего несколькими царапинами. Каратист ударил медведя ногами в живот и в грудь, после чего животное убежало в горы.

В Японии 68-летний Хирохито Миягава смог отразить нападение медведя при помощи приемов карате, сообщает РИА Новости.

Пожилой японец, возглавляющий местную школу боевых искусств, работал на огороде в гористой местности в префектуре Яманаси. Внезапно на него напал медведь, но Миягава не растерялся и нанес несколько ударов ногами в живот и в грудь медведя. Когда животное наклонилось, каратист смог нанести удар еще и в голову, после чего медведь убежал в горы.

Миягава получил несколько царапин, но раны не тяжелые. В префектуре Яманаси в последнее активизировалась деятельность медведей в жилых районах. Животные спускаются с гор к жилью и нападают на людей.

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